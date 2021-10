L’Inter è attenta alle dinamiche e alle mosse sul calciomercato. I nerazzurri potrebbero portare a termine uno scambio molto interessante che taglierebbe la Juventus fuori dalla corsa

L’Inter è particolarmente attenta agli sviluppi sul calciomercato. I nerazzurri, infatti, nonostante sia il reparto probabilmente meglio attrezzato in rosa, tengono d’occhio le dinamiche per la difesa. Un nome che potrebbe piacere non poco alla Beneamata è quello di Antonio Rudiger. Il centrale ex Roma è molto duttile e ha caratteristiche ideali per una retroguardia a tre. Le prospettive per il suo futuro non mancano, anche in ottica Italia, con la Juventus che da tempo segue il ragazzo. L’Inter, però, potrebbe bruciare la concorrenza attraverso uno scambio.

L’Inter supera la Juventus per Rudiger attraverso uno scambio

Pur di arrivare a Rudiger, infatti, i nerazzurri sembrano disposti a mettere sul piatto Stefan de Vrij, da anni grande protagonista nella retroguardia dell’Inter. La Beneamata è pronta a sacrificare l’olandese pur di arrivare al calciatore del Chelsea. L’ostacolo all’operazione resta sempre l’alto ingaggio del centrale. A restare fuori dalla corsa sarebbe sicuramente la Juventus, che dovrebbe trovare nuovi obiettivi su cui puntare sul calciomercato.