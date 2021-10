Nuovo colpo a parametro zero: Marotta pesca in Serie A

L’Inter continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per idee a parametro zero: Marotta pensa alla suggestione in Serie A

Continua a lavorare in ottica futura l’Inter. La società nerazzurra è sempre attiva per arrivare a colpi interessanti anche per quanto riguarda la situazione portieri. L’ad del club milanese, Beppe Marotta, starebbe pensando ad una nuova idea pescando direttamente dalla Serie A con il parametro zero.

Calciomercato Inter, Strakosha idea a zero per la porta

La situazione da monitorare in casa Inter è quella che riguarda da vicino il portiere albanese della Lazio, Thomas Strakosha, che è diventato il secondo di Pepe Reina dopo un exploit negli anni scorsi. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 con il muro contro muro con la società biancoceleste. Si pensa così all’addio a zero per l’estremo difensore della compagine capitolina: l’Inter potrebbe pensare a lui per il ruolo di secondo.

Al momento le pratiche per il rinnovo contrattuale sono sempre più difficile. Strakosha potrebbe lasciare la Lazio dopo tanti anni: i prossimi mesi saranno decisivi per comprendere la sua scelta. Ora, dopo l’errore di Pepe Reina contro il Bologna, lo stesso portiere albanese scalpita per una maglia da titolare.

L’Inter continua così a lavorare sul fronte portieri in vista della prossima stagione per arrivare a giocatori di livello assoluto anche per la panchina.