Duello Juventus-Milan per il difensore: ecco l’occasione dalla Liga

Juventus e Milan cercano un rinforzo in difesa e l’occasione giusta potrebbe arrivare dalla Spagna

Il Milan è tra le squadre con più esigenza sul mercato per quel che riguarda il reparto difensivo: Romagnoli potrebbe andar via a costo zero, Kjaer non garantisce continuità assoluta a causa di qualche acciacco fisico e le alternative sono limitate a Gabbia e Kalulu. Maldini e Massara vorranno intervenire a gennaio per cercare di sfruttare un’occasione di mercato. Ragionamento simile per la Juventus che deve fare i conti con la carta d’identità di Bonucci e Chiellini e deve guardare al futuro. Ecco perché l’occasione per entrambe le squadre potrebbe arrivare dalla Spagna, in particolare dal Barcellona che sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia calcistica.

LEGGI ANCHE>>>Italia, Bonucci si scusa con i tifosi: Ci rialzeremo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, stallo sul rinnovo: si inserisce la Juventus!

Juventus e Milan, occasione Umtiti dal Barcellona

Il giocatore in questione, come riportato da ‘Diariogol.com’, è Samuel Umtiti, difensore finito ai margini del progetto di Ronald Koeman. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023, il Barcellona sta provando da tempo a liberarsi di lui ma ancora non sono arrivate offerte concrete. I blaugrana sono pronti a percorrere la via della rescissione contrattuale, esercitabile anche unilateralmente.

LEGGI ANCHE>>>Thuram e il messaggio contro il razzismo: Bianchi tocca a voi!

Nonostante l’ingaggio piuttosto alto del giocatore, Juventus e Milan potrebbero farci un pensiero, considerando le qualità indiscutibili del difensore camerunese naturalizzato francese che ha ancora 27 anni e tanti anni di carriera davanti.