Italia, Bonucci si scusa con i tifosi: “Ci rialzeremo”

Leonardo Bonucci chiede scusa ai tifosi dopo l’espulsione di ieri in Nations League

La sconfitta di ieri dell’Italia contro la Spagna in Nations League è stata compromessa dall’espulsione di Leonardo Bonucci nel finale di primo tempo. Il difensore della Juventus ha alzato il gomito, ricevendo il secondo cartellino giallo che ha lasciato gli Azzurri in 10, portando poi al secondo gol di Ferran Torres. In seguito all’ingenuità commessa, il CT Roberto Mancini aveva confermato l’errore del suo difensore: “Leo doveva stare più attento, sopratutto sul primo giallo non avrebbe dovuto protestare”. La sera stessa della sconfitta Bonucci si è scusato con la squadra e con i tifosi attraverso un post su twitter.

Il messaggio di scuse di Bonucci: “Ci rialzeremo”

Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso.

Mi dispiace e chiedo scusa.

Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai! pic.twitter.com/HMS9Qp2O05 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) October 6, 2021

