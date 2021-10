Il calciomercato bianconero può vedere cambiamenti importanti all’attacco di Allegri: rebus Morata, futuro a sorpresa

Dieci giorni al ritorno in campo per la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo la sosta, affronterà all’Allianz Stadium la Roma di Mourinho. Una gara complicata che vedrà il sicuro forfait di Alvaro Morata, infortunato e destinato al rientro a fine mese. Lo spagnolo è andato a segno 3 volte, con 1 assist, nelle 7 presenze collezionate in questo primo scorcio di stagione: il suo destino con la maglia della Juventus è, tuttavia, ancora tutto da scrivere. In prestito oneroso per il secondo anno di fila (esborso complessivo di 20 milioni di euro) per la punta servirebbero altri 35 milioni, in caso di riscatto da parte della società torinese. In tal senso, in ottica calciomercato estivo, Allegri starebbe riflettendo sul da farsi. Che Morata, sia l’anno scorso che quest’anno, sia al centro dell’attacco della ‘Vecchia Signora’ non vi sono dubbi ma per il futuro tutto potrebbe ancora cambiare.

Juventus-Morata, riscatto in bilico: la situazione

Il ‘Corriere dello Sport’ sottolinea come vi siano valutazioni in corso per l’attacco da parte della Juventus che, quindi, potrebbe anche decidere di guardare altrove.

Un riscatto tutt’altro che scontato quello di Morata, a maggior ragione con il crescente interesse bianconero per Dusan Vlahovic che ha ufficialmente ‘rotto’ con la Fiorentina ed è destinato a salutare il club di Commisso nel 2022.

La permanenza di Morata nel prossimo calciomercato estivo passa dunque dal campo: nel caso i numeri dello spagnolo a fine anno si attestino su alti livelli, il ‘sacrificio’ per strapparlo definitivamente all’Atletico Madrid potrebbe concretizzarsi.