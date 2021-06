Alvaro Morata, centravanti della Juventus e della Spagna di Luis Enrique, non sta convincendo con la maglia delle furie rosse: le ultime sulle sue prestazioni ad Euro 2020

Nelle ultime settimane, Alvaro Morata, centravanti della Spagna di Luis Enrique impegnata ad Euro 2020, è stato confermato dalla Juventus anche per la prossima stagione. I bianconeri, nel pieno delle operazioni di calciomercato legate al futuro di Manuel Locatelli, hanno quindi scelto di andare avanti con il bomber spagnolo che, nell’ultima stagione sotto la guida di Andrea Pirlo, non ha particolarmente convinto, ma è un pupillo del nuovo allenatore della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri. Con il livornese, Morata è stato uno dei protagonisti nella stagione 201/2015 che si è conclusa con la sconfitta in finale di Champions League contro il Barcellona proprio dell’attuale ct della Spagna.

In tre partite finora ad Euro 2020, Morata ha messo a segno soltanto una rete e, essendo l’unico vero numero nove di ruolo della nazionale iberica, è stato anche uno dei giocatori, se non il giocatore, più criticato della selezione spagnola.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, parte l’assalto | Tre big nell’affare col Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio per Hakimi | Juventus beffata!

Spagna, Morata non convince | Pioggia di critiche

I giornali spagnoli, negli ultimi giorni, si sono scatenati nei confronti di Alvaro Morata, reo secondo loro di qualche giocata incolore di troppo e i commenti sulle sue prestazioni non sono stati particolarmente positivi. Inoltre, sul bilancio finora di Morata in questo Euro 2020 pesa anche il rigore sbagliato ieri contro la Slovacchia, un’altra macchia difficile da mandar via nonostante la larga vittoria.

Alcuni sono andati diretti: “Non deve più giocare”. Altri anche non hanno risparmiato le critiche, come Josep Pedrerol del ‘Chiringuito Tv’ che ha affermato che: “Morata non può essere il centravanti della Spagna”. Infine, dall’Inghilterra, anche il sempre loquace Gary Neville si è espresso criticamente nei confronti di Alvarito che però, negli ottavi di finale, avrà la possibilità di riscattarsi.