L’Inter vuole arrivare a Jordi Alba ma il Barcellona è interessato a diversi profili chiave della rosa nerazzurra

L’Inter si prepara a salutare ufficialmente Achraf Hakimi che ormai è diretto verso Parigi per diventare un nuovo giocatore del Psg. La società incasserà circa 70 milioni di euro e una parte potrà essere reinvestita per nuovi rinforzi. Tra i principali obiettivi che hanno preso forma negli ultimi giorni c’è il terzino sinistro del Barcellona e veterano della Spagna, Jordi Alba. Il classe ’89 è un titolare fisso dei blaugrana ma i catalani potrebbero aprire alla cessione qualora ottenessero una contropartita tecnica dai nerazzurri.

Nonostante i 32 anni Jordi Alba ha disputato ben 35 presenze in Liga segnando 3 gol e fornendo 7 assist e anche in questo Europeo è una pedina inamovibile per Luis Enrique. Sono diversi i giocatori che l’Inter potrebbe inserire nell’affare Alba e che interessano al Barça. Uno di questi è Milan Skriniar che dopo una grande stagione in nerazzurro si è confermato anche con la Slovacchia all’Europeo. Il suo contratto scade nel 2023 e viste le difficoltà del club catalano in quel reparto, potrebbe essere la pedina di scambio giusta per cedere Alba, come riporta il sito spagnolo ‘mundodeportivo.com’.

Calciomercato Inter, Lautaro o Brozovic per arrivare ad Alba

Anche Lautaro Martinez è un giocatore che, ormai da tanto tempo, interessa al Barcellona. Il ‘Toro’ ha una perfetta intesa con Messi in Nazionale e questo rappresenta già un fattore non irrilevante. L’argentino ha scelto di rimanere in nerazzurro, arrivando a conquistare il primo scudetto della sua carriera ma la tentazione Barça potrebbe spingerlo a lasciare Milano.

Un altro profilo che piace al club di Joan Laporta è Marcelo Brozovic che rappresenta quel profilo di centrocampista tecnico ma anche di corsa che potrebbe andare a colmare un vuoto nella rosa di Koeman. Il croato termina il suo contratto con l’Inter nel 2022 ma, su richiesta di Simone Inzaghi, la società sta facendo di tutto per rinnovarlo, considerandolo il perno del gioco nerazzurro. Sono diversi i giocatori che piacciono al Barcellona in casa Inter e uno di loro potrebbe essere sacrificato per il grande colpo Jordi Alba.