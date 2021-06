Calciomercato che inizia a infiammarsi e i piani dell’Inter potrebbero complicarsi per colpa di Diego Simeone: l’Atletico Madrid fa sul serio

Il calciomercato entra nel vivo anche per l’Inter, che pianifica i colpi da mettere a segno per la prossima stagione. Saranno certamente diversi i reparti da rinforzare nella rosa nerazzurra, così da migliorare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi, neo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte. Tra gli obiettivi del mercato interista certamente c’è anche quello di trovare un erede tra i pali di Samir Handanovic, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e all’età di 36 anni presto potrebbe pensare anche all’addio.

Uno dei nomi che sembrerebbe essere finito nel mirino di Beppe Marotta sarebbe quello di Bartolomiej Dragowski, portiere della Fiorentina che durante la stagione ha mostrato le proprie qualità e potrebbe essere l’erede giusto del portiere sloveno. Sulle sue tracce però aumenta la concorrenza e dalla Spagna parte l’assalto all’estremo difensore polacco.

Calciomercato Inter, Simeone su Dragowski: rischio beffa per Marotta

Infatti, secondo quanto riportato dal portale polacco ‘Meczyki‘, anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone avrebbe messo gli occhi sul portiere polacco. Nei prossimi giorni inoltre potrebbe esserci un incontro tra la dirigenza dei ‘Colchoneros’ e l’agente dell’estremo difensore Mariusz Kulesza. Così i nerazzurri potrebbero veder sfumare uno degli obiettivi per blindare la portare nelle prossime stagioni. Per ora servirebbero circa 16-18 milioni per accontentare la Fiorentina, ma il club spagnolo sembrerebbe aver accelerato le operazioni.