La Juventus è molto interessata a Houssem Aouar, ma sul centrocampista francese subentra anche Diego Pablo Simeone

La Juventus è al lavoro per rinforzare il reparto che ha dato più soddisfazioni nei nove anni in cui è arrivato lo scudetto. Tranne nell’ultima stagione, nel quale calciatori come Rabiot, Ramsey e Bentancur hanno deluso le aspettative. Ecco perché la dirigenza, oltre a Locatelli, sta valutando anche un profilo come quello di Houssem Aouar, finito nel mirino già dall’anno scorso. La sua prestazione agli ottavi di Champions 2019/2020 non è passata inosservata e viene costantemente monitorato. Su di lui, oltre al già citato Arsenal, è subentrato anche un altro club: si tratta dell’Atletico Madrid.

Juventus, Simeone vuole Aouar

Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport.com‘, l’Atletico Madrid è seriamente interessato ad Aouar. Con il Lione c’è un ottimo rapporto e il club spagnolo ha già avviato i contatti, anche con l’entourage del giocatore per capire i dettagli di un eventuale trasferimento. Non è stata ancora presentata un’offerta, ma la Juventus deve monitorare la situazione. Anche perché l’acquisto di Aouar sarebbe un plus per il centrocampo, nell’ultima stagione in sofferenza. La valutazione che il Lione farebbe del centrocampista francese si aggira intorno ai 40 milioni di euro: se dovesse arrivare un’offerta del genere, Aulas non si opporrebbe alla cessione.