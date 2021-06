Francia, Germania e Portogallo chiudono la fase a gironi di Euro 2020: si è composto il tabellone degli ottavi di finale

Sorpassi e controsorpassi in quest’ultima giornata dei gironi di Euro 2020. Infatti nel gruppo F, ultimo a chiudersi questa sera, la Germania si qualifica come seconda last minute soffrendo contro l’Ungheria, mentre la Francia consolida il primo posto e il Portogallo passa tra le migliori terze. Nel gruppo A la nostra Italia domina e passa come prima, mentre Galles e Svizzera passano come seconda e terza. Gruppo B e C che vedono le altre due oltre agli azzurri passare a punteggio pieno, ovvero Belgio e Olanda. Mentre come seconde Danimarca e Austria, oltre all’Ucraina che passa tra le migliori terze.

Gruppo D che non riserva sorprese e vede l’Inghilterra passare come prima, la Croazia come seconda e una bella Repubblica Ceca passare come terza. La vera sorpresa arriva nel gruppo E, dove la Spagna passa solo come seconda, mentre la Svezia lascia tutti a bocca aperta e passa da capolista. Infine il girone F, quello di ferro, vede la Francia arrivare in testa, la Germania seconda con il brivido e il Portogallo tra le migliori terze. Dunque tutto è pronto per gli ottavi di finale, dove si iniziano a giocare partite da dentro o fuori.

Euro 2020, si completa il quadro degli ottavi di finale: svettano Belgio-Portogallo e Inghilterra-Germania

Non si accettano più errori a Euro 2020, perché terminati i gironi inizia la fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Gli accoppiamenti delle squadre sono stati completati e tra tutte le partite svettano Belgio-Portogallo da una parte del tabellone e Inghilterra-Germania dall’altra. Questo il quadro completo degli ottavi di finale:

Belgio-Portogallo

Italia-Austria

Francia-Svizzera

Croazia-Spagna

Svezia-Ucraina

Inghilterra-Germania

Olanda-Rep.Ceca

Galles-Danimarca