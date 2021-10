Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe non rinnovare: occhio alla Juventus in sede di calciomercato. Le ultime sui trasferimenti in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è arrivata alla pausa per le nazionali con la vittoria esterna, molto complicata, in casa del Sassuolo di Alessio Dionisi. I nerazzurri sono infatti andati in svantaggio nella gara del Mapei Stadium per mano del solito Domenico Berardi. L’ingresso in campo di Edin Dzeko è stato provvidenziale per la Beneamata che, in pochi minuti, è riuscita a ribaltare il risultato prima con la rete proprio del bosniaco poi con il rigore trasformato da Lautaro Martinez, bomber argentino della squadra nerazzurra. Mentre l’attacco ha viaggiato alla grande a Reggio Emilia, non si può dire lo stesso della difesa dell’Inter.

Milan Skriniar è apparso un po’ in ombra nella trasferta di sabato sera, così come Alessandro Bastoni, ma il peggiore è stato senza dubbio Stefan de Vrij, difensore centrale olandese. Il giocatore assistito da Mino Raiola non sta vivendo un grande inizio di stagione, mentre c’è stallo sul suo rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023.

Calciomercato Inter, de Vrij: stallo sul rinnovo. Le ultime

Non è quindi sicura la permanenza di Stefan de Vrij con la maglia dell’Inter, soprattutto dopo la prossima estate di calciomercato. Se il rinnovo del giocatore olandese non dovesse arrivare a breve, la Beneamata potrebbe decidere di privarsi dell’ex stella della Lazio abbassando anche le pretese sulla sua valutazione.

Attualmente de Vrij ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, ma, con un solo anno di contratto, l’olandese potrebbe deprezzarsi di circa 15 milioni di euro scendendo a 35 milioni per il suo cartellino. In quest’ottica, occhio alla Juventus di Max Allegri e, soprattutto, del grande amico Matthijs de Ligt, compagno di nazionale di de Vrij.