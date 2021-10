Torino, si allontana il rinnovo di Belotti: Cairo annuncia il divorzio

Urbano Cairo sgancia la bomba sul rinnovo di Andrea Belotti col Torino. Le parole del patron granata aprono le porte ad un addio.

Andrea Belotti si allontana dal Torino. L’attaccante originario di Calcinate ha un contratto in scadenza che difficilmente verrà rinnovato come spiegato dal patron granata Urbano Cairo, tra gli ospiti del Festival di Trento. Incalzato dalle domande dei media, Cairo ha ribadito che Belotti “per il momento non ha firmato” il rinnovo del contratto che scadrà il 30 giugno del prossimo anno.

LEGGI ANCHE >> Colpo stellare, via libera Juventus: assist da Madrid

Parole che sanno di divorzio imminente quelle di Urbano Cairo, il quale ha ribadito “Non credo abbia voglia di firmare” ha detto riferendosi alla volontà del Gallo di non prolungare il suo accordo col club piemontese. “Ho fatto una offerta che andava al di là le mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla” ha concluso.

Calciomercato Torino, Belotti rifiuta il rinnovo

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, Andrea Belotti non rinnoverà col Torino. Lascerà dunque la maglia granata a fine stagione, o magari già nel mese di gennaio, col club granata che potrebbe provare a incassare una cifra dall’addio del Gallo. Diverse le squadre interessate al centravanti classe ’93, tra cui la Fiorentina che dovrà trovare un sostituto di Dusan Vlahovic.