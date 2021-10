Colpo stellare, via libera Juventus: assist da Madrid

La Juventus può prepararsi ad un clamoroso colpo di calciomercato per il 2022: arriva l’assist inatteso da Madrid

Alle spalle la vittoria nel Derby della Mole contro il Torino, Massimiliano Allegri lavora con il gruppo degli ‘esclusi’ dagli impegni con le nazionali. Il big match con la Roma si avvicina ed il tecnico livornese dovrà sicuramente fare a meno di Morata, fermo per infortunio, mentre dovrebbe recuperare Paulo Dybala. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ arrivano buone notizie per quanto riguarda uno dei grandi sogni della Torino bianconera per la prossima estate. Secondo quanto riportato dal ‘Manchester Evenings News’ e ribadito dal quotidiano spagnolo ‘Defensa Central’, il Real Madrid non potrebbe competere per l’acquisto di Paul Pogba. Il gioiello francese è in scadenza il 30 giugno 2022 con il Manchester United e piace ormai da anni al club di Florentino Perez che, tuttavia, è orientato a dare la sua priorità ai profili di Mbappè ed Erling Haaland. Una questione di ‘scelte’ da parte delle ‘Merengues’ che può dunque favorire la Juventus che, ormai da mesi, sogna il grande ritorno del centrocampista francese. Ancelotti, in mediana, ha intenzione di puntare forte su Valverde e Camavinga ed il profilo di Pogba non è la priorità che era per Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Paratici fa partire il domino dei bomber: sogno Juventus, così si può

LEGGI ANCHE >>>Rinnovo e ruolo da protagonista: Juventus tagliata fuori

Super colpo Pogba, Allegri spera ‘grazie’ al Real

Uno scenario che può dunque togliere dalla corsa il Real Madrid: Allegri spera nel ritorno del classe 1993 che, in stagione, ha già collezionato 9 presenze tra Premier League e Champions League, con ben 7 assist vincenti all’attivo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dopo aver salutato la Serie A nell’estate 2016, dopo sei anni, il destino del ‘Polpo’ può portarlo nuovamente a Torino, alla corte di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, stallo sul rinnovo: si inserisce la Juventus!

LEGGI ANCHE >>>La Roma anticipa la Juventus, colpo a sorpresa a gennaio

Situazione in divenire, con Raiola che lavora al futuro del 28enne più vicino a salutare a zero il Manchester United il prossimo 1 luglio: la Juventus rimane, dunque, tra le grande favorite.