Juventus, dietrofront e rinnovo: Allegri ora è spiazzato

La Juventus pensa alle prossime sessioni di mercato, ma rischia di dover già rinunciare ad un obiettivo: Allegri spiazzato dal dietrofront

La Juventus ha rialzato la testa dopo un avvio di stagione altalenante. Le quattro vittorie consecutive (tre in campionato, una in Champions League) hanno riportato il sereno nel quartier generale bianconero. La strada da fare è ancora tanta, e nella dirigenza c’è la consapevolezza che in estate si dovranno ultimare le operazioni in entrata mancate qualche mese fa. Tra le priorità c’è un nuovo centrocampista, ma un obiettivo rischia già di saltare.

Il riferimento è al tanto chiacchierato ritorno di Paul Pogba a Torino. I tifosi della Juventus lo hanno rivisto in città in occasione della semifinale di Nations League tra Belgio e Francia, ma il suo approdo in bianconero sembra lontano. Come riporta ‘todofichajes.com’, il francese sarebbe ad un passo dal clamoroso rinnovo con il Manchester United.

Calciomercato Juventus, il rinnovo inguaia Allegri

Una decisione inaspettata. Pogba va in scadenza a giugno ed ora potrebbe firmare un nuovo contratto che lo legherebbe ai Red Devils sino al 2026 (quando avrà 33 anni). Un rinnovo quasi a vita che taglierebbe definitivamente fuori le speranze della Juventus. Le cifre sono elevate: il francese guadagna ora 17 milioni e lo United è pronto ad alzare l’offerta a 20. Sarebbe tra i pochi calciatori ad avere un aumento considerevole dell’ingaggio post pandemia.

Dietrofront e rinnovo: la pista Pogba alla Juventus si complica. Sul francese, poi, c’era anche l’interesse del Real Madrid. Il giocatore, però, potrebbe aver deciso di rimanere al Manchester United, squadra con la quale vanta 38 gol in 215 presenze.