Aaron Ramsey parla dal ritiro del Galles e manda un chiaro messaggio alla Juventus: il centrocampista è rinato in Nazionale

I campionati sono fermi per la sosta delle nazionali. Un’ultima boccata d’ossigeno prima del tour de force che aspetta i club sino a Natale. La Juventus lavora senza i giocatori convocati, ma Allegri vuole comunque tenere alta la concentrazione e non perdere il filotto di buoni risultati conseguiti: quattro successi consecutivi tra campionato e coppa, tra i quali quello contro il Chelsea per 1-0.

Un inizio di stagione vissuto però ai margini da Aaron Ramsey, utilizzato appena in tre partite in Serie A, per un totale di 98 minuti. Il poco impiego ha lasciato deluso il centrocampista che dal ritiro del Galles si è sfogato: “La filosofia di allenamento e i metodi di lavoro sono diversi qui rispetto al mio club“, ha detto. Poi ha specificato: “Qui sanno come prendersi cura di me e così riesco a giocare tante gare di fila, come ho dimostrato agli Europei“.

Juventus, che frecciata da Ramsey

Il giocatore ha poi sottolineato di aver bisogno di riposo per rendere poi al meglio: “Mi sento ancora bene, quando mi viene data l’opportunità e vengo gestito correttamente”. Ramsey ha quindi fatto palese come i duri allenamenti alla Juventus lo portino poi ad arrivare affaticato (e stanco) alle partite: “Il recupero è importante per me“.

Poi chiude: “È stato frustrante essere incappato in tutti questi piccoli e fastidiosi infortuni“. Un messaggio per Allegri: Ramsey vuole tornare ad essere decisivo anche in bianconero, e questa potrebbe essere una via per averlo al 100% della forma.