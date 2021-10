Paratici fa partire il domino dei bomber: sogno Juventus, così si può

Il ds del Tottenham spinge per portare Vlahovic a Londra. Il suo arrivo innescherebbe un effetto domino sul calciomercato degli attaccanti

L’uscita allo scoperto del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che ha annunciato la volontà di Vlahovic di non rinnovare con i viola, sta spingendo i club interessati al serbo ad accelerare per acquistarlo già nel mercato di gennaio o in altrenativa in estate. Tra le squadre maggiormente interessate al ventunenne c’è il Tottenham. Il ds dei loninesi, Fabio Paratici, come rivelato dal giornalista Enrico Camelio a Calciomercato.it, già “un anno e mezzo fa aveva portato Vlahovic in prestito alla Juventus senza obbligo di riscatto e la società aveva detto di no”. Il bomber viola, dunque è un vecchio pallino del dirigente, che ora sta muovendosi per anticipare la concorrenza.

LEGGI ANCHE >>> Mossa del Milan e la richiesta choc della Fiorentina: Juve, addio Vlahovic

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo e ruolo da protagonista: Juventus tagliata fuori

Vlahovic al Tottenham apre la strada per Jesus alla Juventus

Se Vlahovic dovesse approdare agli Spurs, innescherebbe un effetto domino nel calciomercato degli attaccanti. A quel punto, infatti, le quotazioni di un trasferimento di Kane al Manchester City salirebbero decisamente. Il centravanti inglese già in estate aveva espresso la volontà di cambiare aria e con l’arrivo del serbo una sua partenza sarebbe inevitabile.

LEGGI ANCHE >>> Pressing dell’Atletico sul difensore: lo sgambetto di Simeone all’Inter

E questo scenario aprirebbe la strada alla Juventus per arrivare a Gabriel Jesus. Il brasiliano, infatti, se chiuso da Kane chiederebbe di andare altrove per avere un ruolo più centrale e il City potrebbe fare cassa con lui per avere parte della liquidità necessaria per finanziare il suo colpo.