Pressing dell’Atletico sul difensore: lo sgambetto di Simeone all’Inter

L’Inter segue da tempo un difensore in scadenza di contratto a giugno. L’Atletico di Simeone, però, è in vantaggio per il giocatore

L’Inter ha un trio difensivo con pochi eguali in Europa. Skriniar, De Vrij e Bastoni rappresentano, infatti, un baluardo composto da giocatori di grande livello e che si integrano perfettamente tra loro. Non ci sono, però, nella rosa dei nerazzurri ricambi troppo affidabili e in estate la partenza di uno dei tre big potrebbe essere necessaria per le casse del club. Per questo motivo, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno studiando da tempo un colpo di calciomercato a parametro zero. Il difensore nel mirino dei dirigenti è Matthias Ginter, ventisettenne del Borussia M’gladbach con un contratto in scadenza a giugno 2022.

Inter scavalcata da Simeone nella corsa a Ginter

Come riportato da fichajes.net, però, nella corsa al giocatore ci sarebbe la forte concorrenza dell’Atletico Madrid. Diego Simeone, infatti, avrebbe individuato nel centrale tedesco il calciatore necessario per dare nuovo vigore al reparto che ha fatto le fortune dei Colchoneros in questi anni.

Anche i madrileni, infatti, a giugno potrebbero perdere uno tra Felipe e Savic e per questa ragione stanno aumentando il pressing sul ventisettenne tedesco per raggiungere un accordo con il club, anticipando le mosse della concorrenza.