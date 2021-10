Nessuno a gennaio, caccia al bomber Juve: “Icardi meglio di Vlahovic”

La Juventus vuole continuare ad essere protagonista sul fronte calciomercato: l’obiettivo è quello di arrivare ad un big in attacco, arriva il consiglio

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto livello. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, tutti gli sforzi dei bianconeri si stanno concentrando per il colpo in attacco. A gennaio non arriverà nessuno, così ha svelato l’ex direttore della Juventus Luciano Moggi ai microfoni di Juventibus. Così in vista della prossima stagione il club bianconero potrebbe mettere a segno un colpo entusiasmante e così è arrivato il consiglio dello stesso Moggi.

Calciomercato Juventus, il consiglio di Moggi sul top player in attacco

Lo stesso Moggi ha rivelato il suo punto di vista per quanto riguarda il centrocampo della Juventus: “Locatelli è un buon giocatore che migliora con la sua presenza le prestazioni di Rabiot e Bentancur. Ma è comunque un giocatore al loro livello”. Poi ha aggiunto: “Da solo non basta per rendere il centrocampo della Juventus competitivo su tutti i fronti. Manuel non è un giocatore pensante, da ultimo passaggio. Sa interdire bene, sa toccare bene la palla, ma alla Juventus serve altro”.

Infine, l’ex direttore del club bianconero ha svelato ciò che farà la Juventus nei prossimi mesi sul fronte calciomercato: “Il mercato della Juventus si farà l’anno prossimo. Nessun arrivo previsto nel mercato di gennaio. L’obbiettivo della società è un attaccante d’aria”. Ecco il suo consiglio: “Il classico centravanti di peso. Non sarà però il tanto chiacchierato Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina non rientra nei piani della società. Più probabile un profilo alla Icardi, tipologia di attaccante che adesso serve alla Juventus.

