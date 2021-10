SONDAGGIO CMNEWS – Rebus Icardi, ‘gelate’ Milan e Juventus

Il futuro di Mauro Icardi al centro del sondaggio sul quale i lettori di ‘Calciomercatonews.com’ non hanno dubbi: ecco dove giocherà l’argentino

Mauro Icardi non sta vivendo certamente il suo miglior momento con la maglia del PSG. L’approdo di Messi e la permanenza di Mbappè mantengono in disparte l’ex capitano dell’Inter, accostato a più riprese ad un possibile ritorno in Serie A. In attesa che a gennaio il calciomercato invernale riapra i battenti, i lettori di ‘Calciomercatonews.com‘ si sono pronunciati attraverso un sondaggio su Twitter su quello che dovrebbe essere il destino della punta classe 1993.

Calciomercato, niente Milan e Juventus: il futuro di Icardi

Delle quattro opzioni a disposizione, i lettori hanno decretato in toto un futuro ancora lontano dal calcio italiano per ‘Maurito’. Il 100% dei voti ha premiato l’opzione che vedrebbe Icardi rimanere a Parigi, visto il ricco contratto in essere con il club di Al-Khealifi fino al giugno 2024.

‘Stroncate’ Milan e Juventus che hanno a più riprese pensato all’ex capitano dell’Inter, al pari di una possibilità non presa in considerazione di vedere Icardi in Premier League.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 Mauro #Icardi nel mirino di molti club sul calciomercato. Quale scenario vedreste meglio per il suo futuro? 📲 RT, VOTA E COMMENTA! — CalciomercatoNews (@CMercatoNews) October 8, 2021

Situazione che, dunque, non vede dubbi per i nostri lettori: la soluzione migliore, per Icardi, resta quella di proseguire la sua avventura al PSG.