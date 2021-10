Calciomercato Juventus, attacco ai bianconeri: addio a zero

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato: delusione finora, potrebbe dire addio a parametro zero a gennaio

Tutto cambia completamente nel mondo del calcio. Il centrocampista gallese, Aaron Ramsey, potrebbe dire addio alla Juventus dopo la sua critica. Lo stesso bianconero è stato ai box per infortunio, ma ha voluto sottolineare un aspetto fondamentale per il suo rendimento direttamente dal ritiro del Galles: “La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi qui rispetto al club”. In aggiunta, il gallese ha rivelato: “Qui ci sono un certo numero di persone che mi gestiscono da diversi anni. Sanno come ottenere il meglio da me e quindi sono in grado di giocare delle partite di fila”.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo colpo a parametro zero: Marotta pesca in Serie A

Calciomercato Juventus, per Ramsey futuro in bilico

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport Ramsey è sempre più vicino a lasciare la Juventus a gennaio: il club bianconero sarebbe disposto a cederlo anche gratis con l’ultimo sondaggio dell’Everton. Il suo futuro resta sempre in bilico visto che finora ha collezionato soltanto 105 minuti in maglia bianconera.

Leggi anche >>> Milan, dal sogno scudetto all’aneddoto con Ibrahimovic: parla Tomori

Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con il centrocampista della Juventus pronto a dire addio per tornare a mettere in mostra tutte le sue qualità. La sua avventura a Torino sembra essere arrivata ai titoli di coda.

Ora saranno importanti le prossime settimane per decifrare al meglio il futuro di Ramsey. Il gallese potrebbe tornare così in Premier League dopo esser stato per tanti anni la bandiera dell’Arsenal.