L’Inter tira un sospiro di sollievo in seguito alle buone notizie sul recupero di Lautaro

Arrivano notizie rassicuranti per l’Inter sulle condizioni di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino si era fermato con la nazionale per un problema muscolare e salterà i prossimi impegni con l’Argentina. Un allarme che aveva preoccupato tutto il mondo nerazzurro ma nella giornata di oggi sono arrivati risvolti positivi in seguito ai contatti tra l’Inter e l’Albiceleste.

Nella giornata di oggi c’è stato un contatto tra lo staff medico della nazionale argentina e quello dell’Inter per discutere delle condizioni del ‘Toro’ Martinez che non ha preso parte alla gara contro il Paraguay per motivi precauzionali. Una notizia che fa ben sperare Simone Inzaghi in vista del big match contro la Lazio.