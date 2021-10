Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino di Urbano Cairo, è un obiettivo di calciomercato dell’Inter e del Milan: le ultime sul bomber granata

Il calciomercato non si ferma mai, neanche in questa pausa per le nazionali contraddistinta dalle fasi finali di Nations League nelle quali l’Italia di Roberto Mancini è stata eliminata in semifinale dalla Spagna di Luis Enrique. Fra i grandi assenti della selezione azzurra c’è anche Andrea Belotti, centravanti e capitano del Torino di Ivan Juric. L’ex giocatore del Palermo, in scadenza di contratto nel 2022 con la maglia del club piemontese, non sembra almeno per il momento intenzionato a rinnovare il suo contratto e sono molti i club pronti a buttarsi sul suo cartellino già nella finestra dei trasferimenti invernale, magari con un sensibile sconto da parte di Cairo.

Belotti ha una valutazione sui 20-25 milioni di euro ed è attualmente infortunato, ma a gennaio il suo prezzo potrebbe ulteriormente scendere visto il contratto in scadenza e sono tre i club in pole position: l’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli e la Fiorentina a caccia del post Vlahovic.

LEGGI ANCHE>>> L’attaccante illumina San Siro, il Milan ci pensa: servono 35 milioni

LEGGI ANCHE>>> La Juventus punta allo scambio: l’ex Napoli grazie a Ramsey

Calciomercato, l’Inter tenta la mossa a sorpresa per Belotti

Il Milan potrebbe essere la meta preferita di Andrea Belotti che non ha mai nascosto le sue simpatie per il club rossonero, ma attenzione alla carta che potrebbe giocarsi l’Inter di Simone Inzaghi che, se Sanchez dovesse partire a gennaio, sarebbe pronta a fiondarsi sull’attaccante della Nazionale italiana di Roberto Mancini.

I nerazzurri infatti, per arrivare a Belotti, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano anch’egli in scadenza di contratto nel 2022. C’è una differenza di valutazioni, ma l’Inter potrebbe tentare questa mossa “segreta” per ottenere le prestazioni del Gallo.