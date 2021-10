Ancora incerto il futuro di Insigne, in bilico tra rinnovo e partenza a giugno: ecco le sue parole

In casa Napoli rimane caldissima la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano del club partenopeo, protagonista assoluto del nuovo Napoli di Spalletti, ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non si è ancora raggiunto nessun accordo tra le parti per il rinnovo, nonostante l’incontro a fine settembre tra il patron Aurelio De Laurentiis e l’agente dell’ex Pescara. Proprio Insigne è intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento, parlando anche del suo futuro.

Napoli, Insigne parla del rinnovo: “Non è una questione facile”

Ecco le parole di Lorenzo Insigne: “Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza voglio solo stare concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni. C’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile”.

Viste le dichiarazioni del capitano del Napoli, rimane aperta la possibilità di vederlo con un’altra maglia la prossima estate e l’Inter rimane la pista più calda in Italia, considerando anche l’interesse già manifestato da Marotta durante l’ultima sessione di calciomercato.