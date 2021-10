Premier League, Benitez pesca nella Juve: i dettagli

L’Everton è ad un passo dalle big della Premier League. Il mister Rafael Benitez guarda in Serie A per rinforzarsi nel mercato di gennaio

Rafael Benitez sta volando con l’Everton. I Toffees sono attualmente a due punti di distanza dal Chelsea primo in Premier League. L’ex allenatore di Inter e Napoli, ha vinto tutte le partite casalinghe ed ha ottenuto cinque punti nei quattro incontri disputati lontano da Liverpool. Il trend esterno costringe l’Everton a rinforzarsi nel mercato di gennaio, guardando soprattutto alle occasioni che offre il mercato. Una di queste è Aaron Ramsey, centrocampista 30enne, considerato uno degli acquisti flop della Juventus degli ultimi anni.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic, destinazione a sorpresa: scambio col top club

LEGGI ANCHE >>> Inter, sospiro di sollievo per Lautaro: le ultime

Juventus, Benitez vuole Ramsey per gennaio

Ramsey percepisce 7 milioni di euro a stagione alla Juventus. I bianconeri lo avevano preso a parametro zero nel 2019, sperando che riuscisse ad incidere così come avevano fatto i vari Pirlo, Pogba e Dani Alves. Il gallese invece, ha giocato 69 partite con la maglia della Juve, molte delle quali cominciate dalla panchina.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, rinnovo Insigne: parla il giocatore

Nell’avvio di stagione Ramsey non è rientrato nei piani di Massimiliano Allegri. Gioca con una media di 30 minuti a partita, veramente poco per un giocatore che percepisce un ingaggio come il suo. La Juventus stessa sarebbe intenzionata a cederlo qualora arrivasse l’offerta giusta. Benitez intanto resta alla finestra: secondo todofichajes.com, l’Everton è pronto a presentare un’offerta da 10 milioni di euro ai bianconeri per il prossimo mercato di gennaio.