Vlahovic, destinazione a sorpresa: scambio col top club

Vlahovic, non solo la Juventus: si profila un’asta internazionale per il gioiello della Fiorentina. Nuova destinazione a sorpresa. Tutte le cifre e i dettagli

È Dusan Vlahovic il nome più chiacchierato in questi giorni sul calciomercato dopo la rottura ufficiale con la Fiorentina. L'annuncio di Commisso sul mancato rinnovo del contratto in scadenza 2023 ha aperto nuovi scenari: il gioiello serbo è stato di fatto messo sul mercato e potrebbe lasciare Firenze già a gennaio. In prima fila per il centravanti classe 2000 c'è la Juventus, ma non solo. Anche Inter e Milan, e soprattutto le big di Premier League e in particolare il Tottenham di Paratici, sono vigili. Senza dimenticare l'Atletico Madrid, che nella scorsa estate è stato il club più vicino all'attaccante. Ma anche il Real potrebbe provarci per Vlahovic: ecco il possibile affare. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, anche il Real Madrid su Vlahovic: proposto l’attaccante

Si profila una vera e propria asta internazionale per Dusan Vlahovic, ed è quello che vuole Rocco Commisso. Il patron viola valuta il 21enne almeno 60 milioni di euro. A fare un tentativo potrebbe essere anche il Real Madrid di Florentino Perez: i 'Blancos' possono giocarsi la carta Jovic come contropartita tecnica. L'attaccante serbo, già accostato in estate anche alla Fiorentina, è ai margini anche con Ancelotti e destinato a lasciare Madrid.

Il connazionale di Vlahovic potrebbe essere così proposto come contropartita tecnica, valutata almeno 25-30 milioni di euro, più un conguaglio economico di 30-35 milioni. Juve, Inter e Milan (accostate anche a Jovic) sono avvisate.