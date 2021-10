Raspadori protagonista con l’Italia: parte l’asta per il giovane attaccante

Una vera e propria asta di mercato per Giacomo Raspadori. Le big del calcio italiano pronte a scontrarsi per aggiudicarsi l’attaccante protagonista in Nazionale.

Titolare nella sfida tra Italia e Belgio valevole la finale per il terzo posto della Nations Laegue, Giacomo Raspadori – ormai da molto tempo – è diventato l’oggetto del desiderio di molte squadre italiane e non solo. Autore di un gol nelle prime sette partite di questa stagione, nei prossimi mesi il centravanti classe 2000 si ritroverà al centro di una vera e propria asta di mercato tra le big del campionato di Serie A.

Autore di sei gol e tre assist nel corso della passata stagione, Giacomo Raspadori piace a Inter, Juventus e Milan, da tempo sulle tracce del giovane attaccante di proprietà del Sassuolo e legato al club neroverde da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2024 alla luce del rinnovo siglato lo scorso novembre.

Calciomercato, a gennaio parte l’asta per Raspadori

Nel giro di un anno, Giacomo Raspadori ha conquistato l’attenzione di tutte le big del calcio italiano partecipando – anche se solo da comprimario – alla spedizione europea che ha visto trionfare gli azzurri di Roberto Mancini dopo la finale di Wembley con l’Inghilterra.