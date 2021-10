Il Milan accelera per Vlahovic: doppia carta di Maldini

Il Milan sogna il colpaccio per l’attacco e mette sul piatto il proprio talento più cash: arriva la controproposta

Il Milan può sicuramente ritenersi soddisfatto dell’inizio avuto in questa stagione. I rossoneri continuano a cavalcare la scia della scorsa annata e stanno ottenendo soltanto risultati positivi in campionato: per ora infatti sono ben sei le vittorie su sette giocate, a queste va aggiunto il pari contro la Juventus a Torino che rappresenta comunque un buon punto.

In Champions League invece le compagine rossonera non ha impressionato ma mancano ancora quattro gare per provare a passare il turno. I rossoneri comunque vogliono diventare più competitivi in futuro e per questo studiano già una mossa per rinforzarsi: nel mirino c’è Dusan Vlahovic.

Calciomercato Milan, obiettivo Vlahovic: sul piatto c’è Leao

La società sta studiando la giusta offerta per provare a strappare l’attaccante classe 2000 all’agguerrita concorrenza, su di lui infatti ci sono anche Juventus, Inter e non solo. Il Milan vorrebbe mettere sul piatto Rafael Leao, che è valutato circa 30 milioni di euro, e aggiungere altrettanti soldi per convincere la Fiorentina ma l’idea di Commisso è un’altra. Il presidente dei viola vorrebbe circa 30-40 milioni più l’aggiunta di Tonali.

Il giovane centrocampista ha iniziato l’annata nel migliore dei modi e per questo la Fiorentina vuole provare ad acquistarlo sfruttando l’addio di Dusan Vlahovic.