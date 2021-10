CMNEWS | Juventus, colpo Tchouameni: richiesta ‘folle’ del Monaco

La Juventus continua a tenere il mirino puntato su Aurelien Tchouameni: ma il Monaco spara una cifra ‘folle’ per il centrocampista

Il tempo passa in fretta e la nuova sessione di calciomercato invernale si avvicina. A gennaio infatti si riaprirà la sessione per i trasferimenti e in casa Juventus si è già al lavoro per cercare di mettere a segno colpi che colmino le lacune presenti nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Nel mirino della Juventus continua a esserci Aurelien Tchouameni, centrocampista di proprietà del Monaco. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Il classe 2000 sta stupendo tutti con la sua classe, così in casa Juventus il francese potrebbe diventare l’obiettivo primario addirittura per gennaio. Il Monaco però chiede una cifra ‘folle’.

Calciomercato, ssalto Juventus a Tchouameni: perché il Monaco spara alto

Il calciomercato inizia a infiammarsi già da adesso, nonostante manchino diversi mesi alla prossima sessione. La Juventus continua a osservare con interesse Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 che avrebbe stregato a tal punto i bianconeri da portarli a tentare l’assalto già a gennaio, anticipando la concorrenza.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatonews.com, però, Monaco potrebbe sparare una cifra shock, 65-70 milioni di euro perché lui è l’unico di fatto con cui si potrebbe incassare una cifra importante. Inoltre il Bordeaux ha percentuale che gli garantirebbe 20% su incasso da vendita del ragazzo. Per cercare di abbassare le richieste però i bianconeri potrebbero affidarsi alla carta contropartite, cercando di valutare quali esuberi possano fare al caso del Monaco e accettare il trasferimento nel principato.

