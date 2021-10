Sorpresa Juventus: spunta un nuovo nome se salta Allegri

La Juventus continua a lavorare per provare a crescere ma intanto arriva una novità in merito alla panchina

È stato un avvio davvero complicato per la Juventus, che a sorpresa ha collezionato appena due punti nelle prime quattro giornate e ora piano piano sta provando a rialzarsi in maniera definitiva. I bianconeri hanno ottenuto tre successi consecutivi in Serie A più due in Champions League e stanno cercando di riagguantare le prime della classe.

In ogni caso però resta sotto osservazione il tecnico Massimiliano Allegri, che non è in bilico però chiaramente non sono più ammessi ulteriori passi falsi di seguito come quelli iniziali in modo da non perdere già in questi mesi lo scudetto.

Calciomercato Juventus, cambio in panchina: spunta anche Cannavaro

In caso di addio con Massimiliano Allegri, potrebbero esserci anche delle soluzioni a sorpresa per la panchina. Tra le quote Sisal legate a un eventuale nuovo allenatore, intatti, è spuntata anche quella relativa a Fabio Cannavaro. Il tecnico ed ex campione del mondo da calciatore è pronto a vivere una stagione in Italia dopo tante esperienze in Cina e il suo approdo alla Juventus entro il 31 dicembre 2021 è quotato 50.

Sicuramente una cifra elevata ma tra le quote Sisal a sorpresa c’è anche lui e chissà che non aumentino le possibilità nei prossimi mesi.