Ostacolo in vista per il Milan: irrompe il Barcellona | I dettagli

Il Milan dovrà fare i conti con un grande ostacolo dalla Spagna, il Barcellona. I blaugrana irrompono sull’attaccante e preparano l’assalto

Sta attraversando uno dei periodi più difficili della propria storia il Barcellona, alle prese con una crisi economica consistente e con dei risultati che on entusiasmano. Dopo la partenza di Lionel Messi i blaugrana sembrano essersi improvvisamente ridimensionati e il ruggito del Camp Nou, a poco a poco, fa sempre meno spavento. E’ per questa ragione, per evitare un clamoroso tracollo, che la dirigenza è già alla ricerca di nuovi obiettivi per il futuro. A necessitare rinforzi è soprattutto il reparto avanzato, dove sono in scadenza Ousmane Dembelè e Ansu Fati, con Depay che ha invece un contratto in scadenza al 2023. Per questo, come riferisce Diariogol.com, l’idea sarebbe quella di andare all’assalto in estate di Mikel Oyarzabal. I balugrana lo avevano già preso in considerazione in passato, quando poi però optarono per Antoine Griezmann.

Barcellona, obiettivo Oyarzabal: che guaio per il Milan!

Da allora non lo hanno mai perso di vista, seguendo i progressi del calciatore che ora è un leader della Real Sociedad e che si sta facendo sempre più apprezzare anche con la ‘Roja’. Con la Nazionale Spagnola ha infatti impressionato nella sfida contro l’Italia a San Siro, con due assist decisivi per la doppietta di Ferran Torres. Questo rappresenterebbe un grosso problema per il Milan, tra i possibili club che potrebbero partecipare all’asta per il calciatore classe 1997 nella sessione estiva dei trasferimenti.

Il Barcellona sarebbe infatti una rivale difficile da fronteggiare nell’ambito di un’asta di mercato, essendo gli spagnoli – come del resto anche i rossoneri – tra i club più importanti e vincenti della storia recente del calcio. Laporta pare sia disposto a tutto per averlo in squadra e per il Milan avanza una nuova minaccia dalla Spagna per Oyarzabal.