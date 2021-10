Via a zero e sostituto già a gennaio: allarme Inter e nuovo assalto

Il Bayern Monaco ha da risolvere la grana legata al rinnovo di Sule. Il centrale tedesco potrebbe andar via a parametro zero e per la sua sostituzione si pensa ad una stella dell’Inter

Dopo l’addio di David Alaba della scorsa estate, il Bayern Monaco rischia di perdere un’altra pedina molto importante per la difesa a costo zero. Si tratta di Niklas Sule, possente centrale tedesco classe 1995 che ha il contratto in scadenza a giugno 2022, e non ha ancora messo nero su bianco un eventuale prolungamento. Proprio in questo senso filtra pessimismo per il rinnovo dell’ex difensore dell’Hoffenheim, nonostante l’apprezzamento del giovane tecnico dei bavaresi, Julian Nagelsmann che lo aveva già allenato proprio nella sua precedente squadra. Il difensore della nazionale teutonica potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato se si proseguisse in questa direzione, con diversi club in Europa a monitorare la situazione. In Premier League Arsenal e Chelsea, mentre in Spagna c’è il Real Madrid, e in Italia è stato accostato anche a Juventus e Inter. In caso di addio a zero di Sule proprio i nerazzurri di Suning potrebbero incrociare il proprio destino di mercato con quello del Bayern Monaco. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, stallo sul rinnovo: si inserisce la Juventus!

LEGGI ANCHE >>> Nuovo colpo a parametro zero: Marotta pesca in Serie A

Calciomercato Inter, il Bayern cerca un difensore: allarme Skriniar

Sule è dunque in rotta col Bayern ed è sempre più lontano dal rinnovo. Normalmente i bavaresi sono abituati in queste circostanze a muoversi con largo anticipo per trovare il sostituto, come testimoniato già dalle scorse sessioni di calciomercato. Una situazione questa che potrebbe anche far scattare un campanello d’allarme per l’Inter visto che il Bayern, approfittando anche del contratto 2023, potrebbe affondare il colpo per Milan Skriniar acquistandolo già a gennaio per il prossimo giugno.

LEGGI ANCHE >>>Il Psg gioca d’anticipo per il bomber: intreccio con Juventus e Milan

LEGGI ANCHE >>> Mossa del Milan e la richiesta choc della Fiorentina: Juve, addio Vlahovic

Una pratica questa attuata dai tedeschi già l’anno scorso per Upamecano come erede di Alaba. La società teutonica potrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro, approfittando del contratto non troppo lontano dalla scadenza, e la stessa volontà del ragazzo potrebbe vacillare. Bravo sia a 3 che a 4 Skriniar sarebbe perfetto per le idee di Nagelsmann anche se l’Inter non pare intenzionata a cederlo se non a cifre vicine ai 50/60 milioni.