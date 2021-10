Calciomercato Inter, bomber bocciato: scambio con Sanchez

L’Inter sta pensando a come rinforzare ulteriormente il reparto offensivo nel prossimo futuro: bomber bocciato, scambio con Sanchez

L’Inter si appresta ad affrontare un doppio turno di fuoco in campionato. Prima i nerazzurri affronteranno la Lazio di Sarri al rientro dalla sosta. I biancocelesti sono in difficoltà e vengono da uno 0-3 subito per mano del Bologna, ma restano un avversario più che temibile sulla carta. Poi sarà la volta del derby d’Italia con la Juventus, nella cornice di San Siro. La ‘Beneamata’, dal canto suo, ha già dimostrato forza e compattezza, riuscendo a portare a casa i tre punti anche in situazione di sofferenza/sfavorevoli. Il gruppo è ancora altamente competitivo sul fronte scudetto e il merito va in gran parte al lavoro della società nell’ultimo complicatissimo calciomercato estivo.

Ma i lombardi continuano ad indirizzare in parte i loro pensieri a possibili acquisti e cessioni. Si riflette anche sul reparto offensivo, vista lo spinoso ‘caso’ Sanchez. Il cileno non è affatto contento del suo impiego e al termine della partita con il Sassuolo ha lanciato una vera e propria provocazione al club su Instagram: “Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”.

Calciomercato Inter, bomber già bocciato: scambio con Sanchez

Stando a quanto riferisce ‘Donbalon.com’, il Barcellona potrebbe tentare il ritorno del classe ’88 – la cui valutazione si aggira attorno ai 6-7 milioni di euro – in blaugrana nel mese di gennaio. Gli spagnoli sono in evidente difficoltà e Sanchez era stato uno dei protagonisti insieme a Messi e Neymar durante la sua avventura in Catalogna.

L’Inter potrebbe approfittare dell’interesse per intavolare uno scambio con Luuk de Jong. Il centravanti olandese è arrivato al Barça in prestito quest’estate dal Siviglia, ma pare già essere ai margini del progetto tecnico. Le sue caratteristiche sono simili a quelle di Dzeko, perciò potrebbe essere un’ottima pedina per il ruolo di vice.