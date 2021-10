Ancelotti ‘spaventa’ Juventus e Milan: doppia suggestione

Il Real Madrid di Ancelotti potrebbe decidere di fare spesa in Serie A per rinforzare la rosa: mirino degli spagnoli in casa Juventus e Milan

Sia Juventus che Milan sono arrivati alla sosta con una vittoria importante. I bianconeri hanno confermato il loro periodo di ripresa battendo il Torino nel derby della Mole per 0-1, mentre i rossoneri hanno conquistato tre punti preziosissimi ai danni della tosta Atalanta. C’è maggiore fiducia per il cammino della ‘Vecchia Signora’, dopo un inizio a dir poco preoccupante. Ora, però, arrivano due crocevia fondamentali contro Roma e Inter e sarà necessario continuare sulla retta via. Impegni sulla carta molto più semplici, invece, attendono il ‘Diavolo’.

I pensieri dei due club vanno al campo, ma anche al calciomercato. In particolare, c’è da prestare una certa attenzione al fronte uscite. Stando a quanto riferisce ‘Defensacentral.com’, Ancelotti vorrebbe rinforzare il Real Madrid con l’acquisto di un mediano. Il motivo è da ricondurre alla mancanza di un sostituto naturale di Casemiro in mezzo al campo. Il mister italiano, dal canto suo, potrebbe fare spesa in Serie A e avrebbe puntato il mirino su Juve e Milan.

LEGGI ANCHE>>> Il big saluta l’Inter in estate: ‘acconto’ immediato da Madrid

Ancelotti fa spesa in Serie A: mirino in casa Juventus e Inter

Come si apprende dal portale spagnolo, ai ‘Blancos’ piacciono i profili di Locatelli e Bennacer. Il primo è in rampa di lancio con la Juve – gol vittoria contro il Torino – e presenta una valutazione sui 35 milioni, con un contratto fino al 2023. L’algerino, invece, non sta vivendo un momento esaltante alla corte di Pioli, complice soprattutto l’esplosione di Tonali, ma le sue qualità sono indiscutibili. In questo caso, il prezzo pare si attesti sui 38 milioni e il contratto è in scadenza giugno 2024.

LEGGI ANCHE>>> Sorpresa Juventus: spunta un nuovo nome se salta Allegri

Nella lista dei desideri ci sarebbero anche Rice, Ndidi e Kamara, i primi due certamente più impegnativi coem acquisti da un punto di vista economico. Staremo a vedere.