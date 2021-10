Il big saluta l’Inter in estate: ‘acconto’ immediato da Madrid

L’Inter valuta l’addio di un pilastro di Inzaghi, nel prossimo calciomercato estivo: arriva subito l’acconto da Madrid

Quattro i punti di distanza dal Napoli e la difficile sfida con il passato, contro la ‘sua’ Lazio, per Simone Inzaghi. L’Inter è al lavoro per il big match contro i biancocelesti e guarda, tuttavia, già al futuro. Un futuro che può vedere diversi movimenti di calciomercato, tra gennaio e giugno, che possono in parte cambiare volto allo scacchiere in mano al tecnico piacentino. In tal senso, tra i nomi già accostati alle uscite e che può prepotentemente tornare di moda in vista del prossimo giugno, vi è quello di Milan Skriniar. Lo slovacco, che ha un ingaggio da 3 milioni netti in scadenza il 30 giugno 2023, non ha ancora rinnovato e viene valutato non meno di 50 milioni di euro dai vertici del club meneghino. Ecco dunque che, dalla Spagna, per la precisione in quel di Madrid, si starebbe già muovendo il Real per regalare a Carlo Ancelotti il forte centrale classe 1995 che in stagione ha già accumulato 9 presenze e 2 reti. L’idea di Florentino Perez, prima del decisivo assalto a giugno, sarebbe quello di ‘ammorbidire’ la valutazione di Skriniar con una contropartita da recapitare, all’Inter, già nel calciomercato di gennaio: ecco di chi si tratta.

Skriniar, addio Inter in estate: colpo dal Real

Skrinar in estate al Real Madrid, un’operazione che può prendere corpo grazie all’inserimento di Luka Jovic. Il serbo, che ha un ingaggio vicino ai 10 milioni lordi all’anno, non sta trovando spazio con Ancelotti (solo 84′ in 6 presenze) e potrebbe arrivare in prestito durante il mercato invernale, con possibilità di riscatto a circa 25 milioni.

Un vero e proprio ‘acconto’ per porre le basi, a fine stagione, per l’approdo di Skriniar con le ‘Merengues’: Perez, dunque, è pronto a pianificare l’assalto al difensore nerazzurro.

Situazione in divenire: dopo essere stato accostato con forza al Milan, il futuro di Jovic potrebbe essere nel capoluogo meneghino, sulla sponda nerazzurra del Naviglio.