Inter, in estate sfumato il colpo: le parole di Marotta

Beppe Marotta è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. L’ad nerazzurro ha parlato della strategia di mercato del post Lukaku. Dzeko non era l’unico obiettivo

Il Festival dello Sport di Trento è un’occasione per parlare del momento che sta attraversando il calcio italiano. L’evento si svolge tra il 7 e il 10 ottobre ed ospita i protagonisti del panorama sportivo italiano. Nella serata di giovedì 8 ottobre è intervenuto Beppe Marotta, ad dell’Inter. L’ex dirigente della Juventus ha parlato dell’avvio di stagione dei nerazzurri e in particolare della strategia di mercato attuata in seguito all’addio di Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attacco ai bianconeri: addio a zero

LEGGI ANCHE >>> Premier League, Benitez pesca nella Juve: i dettagli

Inter, Marotta rivela: “Vlahovic era un obiettivo”

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport, Beppe Marotta ha svelato che Edin Dzeko è stato vicinissimo all’Inter anche nella passata stagione: “La nostra priorità era Dzeko già nello scorso anno – rivela l’ad nerazzurro – la Roma si è comportata seriamente, liberandolo gratuitamente come promesso.” Dopo l’addio di Lukaku, l’intento della dirigenza era quello di regalare a Simone Inzaghi un attaccante pronto come il bosniaco, e un giovane di prospettiva.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic, destinazione a sorpresa: scambio col top club

L’Inter aveva individuato in Dusan Vlahovic l’uomo giusto per il futuro: “Dusan è un grande talento – sostiene Marotta – era il nostro secondo obiettivo per completare l’attacco ma non abbiamo trovato le condizioni per chiudere.” L’operazione Dzeko ha comunque soddisfatto la dirigenza, sia in termini econimici che a livello tecnico, considerando le sei reti realizzate dall’ex giallorosso da inizio stagione.