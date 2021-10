Juventus superata, in pole c’è Benitez per il colpo dal Real

La Juventus continua a seguire con interesse uno dei possibili affari più interessanti a parametro zero: ma attenzione a Benitez

In attesa che il campionato riparta, la Juventus continua a essere sempre molto attenta ai possibili colpi da mettere a segno già nella sessione invernale di calciomercato. Uno dei giocatori nel mirino dei bianconeri da diverso tempo è certamente Isco, calciatore del Real Madrid che a giugno del prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blancos’. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Leggi anche >>> Gioiello francese per il Milan: Maldini e Massara anticipano la Juventus

Ovviamente la caratura del calciatore porta diverse squadre a seguirlo con interesse e non solo la Juventus. A rivelare chi potrebbe essere in vantaggio nella corsa allo spagnolo è l’ex calciatore Paddy Kenny, che ai microfoni di ‘Football Insider’ ha rivelato: “Se dovesse andarsene sarebbe un’affare incredibile, non si giocano tutte quelle partite al Real Madrid senza essere una superstar. Benitez lo ha già allenato proprio al Real Madrid, dunque l’Everton potrebbe essere leggermente in vantaggio”. Ci sarà dunque da faticare per la Juventus per arrivare ad Isco.