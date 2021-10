Gioiello francese per il Milan: Maldini e Massara anticipano la Juventus

Calciomercato Milan: Maldini e Massara potrebbero tentare l’anticipo per il gioiello francese. Tutte le cifre e i dettagli

La seconda edizione della Nations League è andata alla Francia campione del mondo. La squadra di Deschamps ha battuto la Spagna in rimonta grazie al capolavoro da fuori area di Benzema e a Mbappé. Oltre al solito Pogba, a centrocampo ha brillato anche il nuovo gioiello francese, Aurelien Tchouameni. Il classe 2000 di proprietà del Monaco si è trovato subito a suo agio in una partita dal livello assoluto, confermando tutte le proprie qualità. Come noto, il giovane talento è in cima alla lista della dirigenza della Juventus per rinforzare il centrocampo. Ma non solo. Ecco il possibile tentativo in Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, anche i rossoneri ci provano per Tchouameni: tutti i dettagli

Un’altra big di Serie A che potrebbe fare un tentativo per Tchouameni è il Milan di Maldini e Massara. Il club rossonero ha già concluso nell’ultimo calciomercato estivo un affare con il Monaco, riportando Pellegri in Italia, allacciando buoni rapporti con la società monegasca. Ovviamente arrivare al gioiello francese sarà più complicato, ma Massara potrebbe fare un tentativo per bruciare la concorrenza. Il centrocampista è già valutato circa 40 milioni di euro e, oltre alla Juventus, seguito anche dal Chelsea campione d’Europa e dalle principali big europee. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La concorrenza è insomma agguerrita, ma su Tchouameni potrebbe esserci anche il Milan. Nelle ultime sessioni di mercato i rossoneri hanno spesso pescato in Ligue 1, da Maignan ad Adli. Staremo a vedere.