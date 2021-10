Rinnovo o esclusione, scenario clamoroso: Juventus alla finestra

La Juventus non smette di pensare ai prossimi colpi di calciomercato: occasione top, la stella rischia la tribuna

Una settimana al big match dell’Allianz Stadium contro la Roma di Josè Mourinho e per la Juventus restano vivi i pensieri per le prossime occasioni di calciomercato. Tra gennaio e soprattutto giugno, numerosi i profili monitorati dai dirigenti bianconeri che mirano, dunque, a rinforzare la rosa allenata da Massimiliano Allegri. In tal senso, in particolar modo al termine dell’attuale stagione, il nome caldo può tornare ad essere quello di Paul Pogba. Un sogno coltivato da anni, quello del ritorno del gioiello francese, sin dalla sua partenza da Torino nell’estate 2016. Adesso, il talento transalpino, è in scadenza proprio il prossimo giugno e le discussioni per il rinnovo con il Manchester United non hanno, fino ad ora, ricevuto esito positivo. L’idea dei ‘Red Devils’ potrebbe portare ad un ‘aut aut’ al centrocampista assistito da Mino Raiola e che, a Manchester, percepisce circa 15 milioni lordi all’anno: ecco lo scenario.

Futuro Pogba, rischio scontro: c’è la Juve

Il ‘Mirror’ sostiene come Solskjaer abbia il diritto di intervenire sulla vicenda. Magari durante, mettendo fuori rosa il gioiello francese in caso di mancato rinnovo con lo United.

La Juventus rimane vigile alla finestra, con Allegri che non smette di pensare al francese per far fare il salto di qualità alla mediana bianconera.

In questa stagione con lo United, tra campionato e coppe, Pogba ha accumulato 9 presenze con ben 7 assist vincenti in 693′ in campo.