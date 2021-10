Scambio tra flop, la Juventus accontenta Allegri: sogno dall’Inter

La Juventus potrebbe mettere nel mirino un giocatore dell’Inter, proponendo uno scambio tra folp che farebbe felice Allegri

Il calciomercato non si ferma mai e nei club si iniziano già a delineare le gerarchie a fare i primi bilanci. Anche in casa Juventus si fanno le prime valutazioni e chi sembrerebbe non riuscire a dare il meglio sotto la guida di Allegri è Weston McKennie. Il centrocampista statunitense sembrerebbe faticare con il nuovo modulo scelto dal tecnico bianconero, e sembrerebbe non essere una prima scelta.

Così la Juventus potrebbe pensare di proporre uno scambio all’Inter tra flop, cercando di regalare ad Allegri uno dei giocatori che sognerebbe in squadra da tempo.

Scambio Juventus-Inter, sul piatto McKennie per Calhanoglu

In estate il Milan ha perso due dei top player in rosa a parametro zero, e uno di questi è stato Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco ha scelto di trasferirsi all’Inter, ma la sua nuova avventura sembrerebbe non essere iniziata nel migliore dei modi.

Così a proporre uno scambio all’Inter potrebbe essere la Juventus. Infatti i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie, centrocampista in uscita dai bianconeri. Il turco è uno dei giocatori che piace particolarmente ad Allegri, che potrebbe valorizzarlo nel migliore dei modi.