Tegola per Inzaghi: nuovo allarme dalle Nazionali per l’Inter

L’Inter trema ancora una volta a causa delle Nazionali: nuovo allarme infortunio che arriva dall’Argentina per Simone Inzaghi

La sosta per gli impegni delle Nazionali sembra non portare un granché bene per l’Inter. I nerazzurri sabato saranno impegnati nel big match contro la Lazio, per cercare di dare continuità al successo conseguito in trasferta contro il Sassuolo nell’ultima giornata di campionato. Per Simone Inzaghi il primo campanello d’allarme dall’Argentina è arrivato con il problema fisico di Lautaro Martinez, che però sembrerebbe essere già pronto a tornare in campo. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, distanza per il rinnovo: chiede almeno 6 milioni

Nel frattempo una nuova tegola per il tecnico nerazzurro arriva sempre dalla Nazionale di Scaloni. Questa volta a fermarsi è Joaquin Correa, altra freccia nell’attacco di Inzaghi.

Inter, preoccupazione dall’Argentina: si ferma Correa

L’Inter in vista della sfida contro la Lazio di sabato non smette di tremare per le condizioni dei suoi attaccanti. Mentre Lautaro Martinez sembrerebbe stare meglio e poter recuperare, questa volta a preoccupare è l’altro argentino, ovvero Joaquin Correa.

Leggi anche >>> Non trova l’accordo con il Milan: l’agente lo offre all’Inter

Secondo quanto riportato da ‘Tyc Sports’ infatti, l’ex Lazio è uscito malconcio dalla sfida contro l’Uruguay e ieri ha saltato l’allenamento in gruppo con la squadra. Nelle prossime ore probabilmente si sapranno maggiori dettagli sulle condizioni del ‘Tucu’, mentre Inzaghi continua a tenere il fiato sospeso.