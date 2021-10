Calciomercato Inter, distanza per il rinnovo: chiede almeno 6 milioni

Novità importanti in casa Inter con la distanza per il rinnovo contrattuale del top player: chiede almeno 6 milioni all’anno

L’Inter è sempre al lavoro sul fronte calciomercato anche per quanto riguarda la situazione rinnovi contrattuali. Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale italiana, Nicolò Barella, è ormai maturato alla grande segnando anche gol importanti in maglia azzurra. Un giocatore totale in grado di fare le due fasi di gioco alla perfezione: tante big d’Europa sono sulle sue tracce dopo gli ultimi successi collezionati tra Inter e Italia. Nel corso degli anni è diventato più riflessivo con numeri importanti anche per quanto riguarda gli assist vincenti.

Calciomercato Inter, futuro in bilico per Barella: c’è distanza

Il contratto del calciatore sardo è in scadenza nel giugno 2024: lo stesso ad Marotta ha svelato che ci sarà un adeguamento, ma per il momento c’è ancora distanza come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”.

La sua richiesta attraverso l’entourage sarebbe di 6 milioni all’anno, mentre l‘Inter è ferma a 4. Il Psg e l’Atletico Madrid sono ormai sulle sue tracce da tempo, ma le prossime settimane saranno decisive per trovare un accordo per il rinnovo contrattuale della stella nerazzurra.

