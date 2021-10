Paura per l’ex Juve Lemina e Fanny Neguesha: rapina armata in casa

Grande spavento per l’ex Juventus Lemina e la sua compagna Fanny Neguesha, ex di Balotelli: la coppia ha subito in casa una rapina armata

Grande spavento per il centrocampista ex Juventus e la sua attuale compagna Fanny Neguesha, ex fidanzata di Mario Balotelli. La coppia ha subito una rapina armata tra le mura della propria abitazione. Tre persone hanno fatto irruzione nell’appartamento del calciatore ora al Nizza domenica sera, minacciando i presenti.

Fanny ha poi commentato l’accaduto tramite un’Instagram Stories: “Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno, siamo tutti sani e salvi e questa è la cosa più importante. I guadagni illeciti non giovano a nessuno. Grazie almeno per avermi lasciato il mio bene più prezioso, la mia famiglia“.