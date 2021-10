Non trova l’accordo con il Milan: l’agente lo offre all’Inter

Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: rinnovo mancato, l’agente l’ha offerto anche ai rivali dell’Inter: tutta la verità

Il futuro di Franck Kessie è sempre più lontano da Milano. L’entourage del centrocampista ivoriano, con il contratto in scadenza nel giugno 2022, non avrebbe trovato ancora un accordo per il rinnovo contrattuale del suo assistito. Così il giocatore rossonero potrebbe partire a parametro zero per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

Calciomercato Milan, l’agente di Kessie lo offre all’Inter

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” Atangana, procuratore di Kessie, l’ha offerto nelle ultime ore all’Inter. La società nerazzurra, però, sta attraversando un periodo non troppo facile a causa del contenimento del monte ingaggi.

Le richieste del centrocampista ivoriano sono elevate e così non ci sarebbe un accordo immediato. Kessie starebbe così vagliando nuove opportunità dopo la sua avventura con la maglia rossonera. Il suo inizio stagionale non è stato all’altezza come lo scorso anno, ma già nella sfida contro l’Atalanta si sono riviste tutte le sue qualità.

Ora il futuro dell’ivoriano è sempre più lontano da Milano con una nuova avventura suggestiva della sua carriera.