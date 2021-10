Inter, arriva subito in attacco: due sacrificati nell’affare

L’Inter continua la sua rincorsa al Napoli. Sabato 16 c’è la trasferta con la Lazio, una partita speciale per Simone Inzaghi. Intanto Marotta fiuta il colpo in attacco

L’Inter è al lavoro per la trasferta di Roma con la Lazio di Maurizio Sarri. Una sfida che darà modo a Simone Inzaghi di ritornare a casa, nell’ambiente in cui ha militato per 22 anni tra campo e panchina. I nerazzurri arriveranno a Roma da imbattuti, grazie alle cinque vittorie e i due pareggi ottenuti nelle prime giornate di Serie A. Immobile e compagni invece, dovranno riscattare il duro ko di Bologna. L’Inter intanto, fiuta il colpo per gennaio: Andrea Belotti non ha ancora rinnovato con il Torino e il suo contratto scade a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Belgio, Mancini elogia lo juventino: ‘É importante’

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Juventus, colpo Tchouameni: richiesta ‘folle’ del Monaco

Inter, Marotta offre Gagliardini e D’ambrosio per Belotti

Andrea Belotti non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Torino. Questa situazione fa comodo all’Inter, da tempo sul giocatore. Il Gallo compirà 28 anni a dicembre ed ha realizzato 99 gol in Serie A. Una sicurezza per i nerazzurri, che lo impiegherebbero come vice Dzeko.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Il Milan accelera per Vlahovic: doppia carta di Maldini

Cairo non ha intenzione di fare andare via Belotti a parametro zero. Il suo obiettivo sarebbe quello di monetizzzare con la sua cessione. Marotta invece è pronto a sacrificare Gagliardini e D’Ambrosio pur di arrivare all’attaccante azzurro.