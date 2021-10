Lo scambio stellare per Chiesa tenta la Juventus: decisione presa

Il Liverpool guarda attentamente in casa Juventus e tenta di proporre un super scambio con Salah: decisione presa dai bianconeri

L’ultimo calciomercato estivo della Juventus è stato certamente deludente per tanti aspetti. Locatelli è un buonissimo acquisto e sta già crescendo agli ordini di Allegri – gol vittoria nel derby contro il Torino -, ma ci si aspettavano anche nomi più altisonanti per rilanciare un reparto da tempo in evidente difficoltà. Poi, il rumoroso addio di Cristiano Ronaldo a pochi giorni dal termine delle trattative. La società ha deciso di puntare su Kean per rimpiazzare CR7, ma l’attaccante ex PSG non ha convinto dal suo ritorno e il mister lo ha utilizzato poco finora. Nonostante ciò, la cura Allegri pare funzionare. La squadra, infatti, viene da quattro successi consecutivi e dimostra un equilibrio sempre più in crescendo, a dispetto dell’avvio di stagione.

È chiaro, però, che saranno necessari degli interventi nella rosa in futuro. Non a caso, i bianconeri concentrano i loro pensieri anche su fronte entrate e uscite, oltre che i risultati sul campo. A tal proposito, continua ad esserci un forte interessamento da parte di diverse big europee per Federico Chiesa. L’attaccante ex Fiorentina è la stella più luccicante al momento in quel di Torino e tra le compagini che lo vorrebbero c’è il Liverpool di Klopp. I ‘Reds’, inoltre, avrebbero anche tentato di avanzare una super proposta di scambio con Salah, ricevendo però un secco no. Ecco i motivi.

Super scambio Chiesa-Salah, rifiuto Juventus: i motivi

Si tratta di una proposta molto allettante, ma la Juventus pare non l’abbia voluta prendere in considerazione. L’esterno egiziano ha un ingaggio elevato – intorno agli 11 milioni netti all’anno – e va per i 30. La sua valutazione, con il contratto in scadenza giugno 2023, si attesta sugli 80-90 milioni di euro.

Alla Continassa, per giunta, non sono disposti a trattare per Chiesa, perché lo considerano incedibile a qualsiasi cifra. Niente da fare per il Liverpool e le altre pretendenti, Chiesa non si muoverà dalla Juventus.