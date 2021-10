Calciomercato Juventus, addio gratis: irrompe il Chelsea

Il Barcellona raccoglie i pezzi del dopo Messi. I blaugrana sono indietro in Liga e Champions League e ora perderanno un altro giocatore a zero. Su di lui anche il Chelsea

Il Barcellona sta attraversando uno dei momenti più duri della sua storia. In estate, i problemi economici hanno scaturito l’addio a Lionel Messi, il fuoriclasse che li ha portati sul tetto del Mondo. Come se non bastasse, i blaugrana sono indietro in campionato e in Champions League. Nella Liga hanno cinque punti in meno del Real Madrid primo, mentre in Europa hanno subito due 3-0 da Bayern Monaco e Benfica. Il club intanto, non riuscirà ad impedire la partenza di Dembelè, il cui contratto scade a giugno 2022.

Juventus, anche il Chelsea su Dembelè

Ousmane Dembelè gioca nel Barcellona dal 2018. Il francese ha collezionato 118 presenze con i blaugrana, realizzando 30 reti . La sua carriera è stata condizionata dagli infortuni ma il suo profilo è di interesse per i top club europei, tra i quali la Juventus. In primis perchè ha 24 anni e in seconda battuta perchè quando è in forma è uno degli attaccanti più veloci in circolazione. Secondo il quotidiano catalano ‘Mundo Deportivoì, anche il Chelsea di Tuchel è sulle tracce del giocatore.

La Juventus è avvisata. Da gennaio ci sarà una vera e propria asta per l’ingaggio di Dembelè. La trattativa sarà gestita dall’agente del giocatore, Moussa Sissoko, uno degli agenti più influenti del mercato europeo.