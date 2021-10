Marotta fiuta il colpaccio: sondaggio per un bianconero!

Calciomercato Inter: Marotta pensa al colpaccio in casa Juventus. Possibile sondaggio per il talento ai margini con Allegri. Tutte le cifre e i dettagli

"Quando giochi a calcio ci sono sempre delle voci. È positivo che ci siano più squadre interessate, ma in questo momento non ci penso. Sono concentrato solo sulla prossima partita, anche perché altrimenti non di diverti". Dal ritiro della sua Svezia Dejan Kulusevski ha commentato così le voci di calciomercato sul suo conto. Il talento della Juventus sta faticando a trovare spazio con Allegri ed in questa prima parte di stagione è di fatto una riserva nelle gerarchie del tecnico toscano. Al classe 2000 sono stati spesso riservati solo spezzoni di partita, nei quali non è riuscito ad incidere. Un inizio piuttosto difficile che fa seguito ai rumors estivi di un possibile ritorno all'Atalanta. La situazione di Kulusevski attrae diverse big e continuerà a far parlare in sede di calciomercato: ecco la suggestione in Serie A. Tutti le cifre e i dettagli.

Calciomercato Inter, occhi su Kulusevski: tutti i dettagli

Kulusevski ha un lungo contratto fino al 2025 ed è valutato almeno 40 milioni di euro dal club bianconero. La sua situazione potrebbe attirare anche le attenzioni dell'Inter e dell'ex Marotta. La società nerazzurra è infatti alla ricerca di una nuova seconda punta al posto di Alexis Sanchez: l'avventura del cileno è ai titoli di coda e l'Inter è già alla ricerca di una soluzione per il 32enne. Marotta e Ausilio potrebbero così fare un sondaggio anche per Kulusevski.

L’esterno svedese è chiuso alla Juventus e può ricoprire anche il ruolo di seconda punta nello schema di Simone Inzaghi. Tuttavia, la concorrenza non manca e Cherubini non fa sconti: per arrivare al 21enne serviranno almeno 40 milioni di euro. L’Inter è avvisata.