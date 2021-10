ESCLUSIVO Balzarini: “Futuro Chiesa, ecco cosa può succedere”

Intervista esclusiva al giornalista Gianni Balzarini, che svela a Calciomercatonews.com gli scenari sul futuro di Chiesa e non solo

In casa Juventus sono ancora diverse le certezze da ritrovare per tornare a vincere quello scudetto che per nove anni è stata prerogativa bianconera. Tra queste certezze però c’è senza dubbio Federico Chiesa, uno dei pochi che in questo inizio di stagione difficile ha sempre garantito prestazioni di indiscussa qualità. In esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com, il giornalista Gianni Balzarini ci svela quali potrebbero essere gli scenari sul futuro di Chiesa e non solo. Dal rinnovo di Dybala al destino di de Ligt. Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

ESCLUSIVO, Balzarini svela: “Attenzione alla Premier per Chiesa. Sorprese sul rinnovo di Dybala?”

La Juventus per finanziare grandi colpi in entrata, potrebbe dover ricorrere alla cessione di de Ligt?

“No, non credo proprio che de Ligt verrà ceduto sinceramente”.

Anche Chiesa sarà blindato, oppure eventuali offerte irrinunciabili verranno prese in considerazione?

“Con Chiesa la Juventus dovrà essere brava a resistere agli assalti delle grandi squadre della Premier League. Non penso tanto al Manchester City, dove si gioca un calcio più ragionato e di possesso, quanto al Manchester United e al Chelsea. Il campionato inglese sarebbe, per caratteristiche atletiche e tecniche del giocatore, l’habitat perfetto per Chiesa. Ora che il Newcastle ha cambiato proprietà, diventando di fatto il club con più risorse economiche al mondo, bisognerà tenere d’occhio anche un’altra pretendente. Se arrivasse un’offerta da 100 milioni per Chiesa, sarebbe difficile per la Juventus resistere. Anche perché, in questi casi, il verbo resistere va di pari passo con il verbo adeguare. I bianconeri, cioè, volendo respingere questi assalti che sicuramente arriveranno, dovrebbero rivedere sensibilmente verso l’alto l’ingaggio del calciatore”.

Il nuovo corso juventino, dovrebbe vedere Dybala al centro del progetto. L’argentino, però, non ha ancora rinnovato. Ci sono possibili sorprese all’orizzonte?

“Sono ottimista sul fatto che Dybala rinnovi. È vero che si sta impiegando, forse, più tempo del previsto per giungere all’accordo, però credo che siamo arrivati ormai ai dettagli. Probabilmente c’è stata una discussione serrata per quanto riguarda i bonus con cui raggiungere la cifra richiesta dal procuratore. Jorge Antun, comunque, è tornato in Argentina e penso che stia sistemando soltanto gli ultimi dettagli”.