Calciomercato Juventus, cessione top a gennaio: servono 40 milioni

La Juventus continua a lavorare anche sul fronte cessioni: servono 40 milioni per l’addio del top player, l’idea suggestiva

La Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Il club bianconero cercherà di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri tra acquisti e cessioni funzionali all’idea di calcio dell’allenatore livornese. Le prossime settimane saranno più chiare per tracciare la linea in vista della sessione invernale.

Calciomercato Juventus, Kulusevski non brilla più: idea addio

Il talentuoso giocatore svedese, Dejan Kulusevski, non riesce più ad incidere in maglia bianconera. Il suo futuro è sempre in bilico visto che con Allegri il rendimento non è stato all’altezza delle sue potenzialità. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport la dirigenza bianconera chiede almeno 40 milioni di euro per la sua possibile cessione.

Lo stesso allenatore della Juventus ha optato per Chiesa e Bernardeschi al centro dell’attacco dopo gli infortuni di Morata e Dybala. Kulusevski finora ha collezionato soltanto 271 minuti senza trovare ancora la via del gol. Ora si giocherà il suo futuro nelle prossime settimane: la dirigenza ascolterà soltanto offerte a partire da 40 milioni di euro.

Saranno settimane intense in casa Juventus per decifrare il futuro dell’attaccante classe 2000 che sta attraversando un momento non troppo esaltante.