Non solo Messias, un altro stop in casa Milan: le ultime

Doppia tegola per Stefano Pioli: altro infortunio dopo quello di Junior Messias

Per Stefano Pioli le notizie negative sono due in questa giornata. Il tecnico rossonero perde due giocatori offensivi che garantivano profondità e soluzioni diverse in un momento così intenso della stagione. Si è fermato Junior Messias a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Un problema che lo terrà fuori dal campo per circa tre settimane. Ma i guai per il Milan non si limitano solamente allo stop del brasiliano ex Crotone.

Milan, non solo Messias: si ferma anche Daniel Maldini

Nella giornata di oggi ha fatto ritorno a Milanello anche Daniel Maldini per un problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale Under 20. Il figlio d’arte ha fatto ritorno per motivi precauzionali ma le sue condizioni saranno da valutare con attenzione nei prossimi giorni.